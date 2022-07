Une chanteuse raconte que Pete Davidson l'a LARGUÉE par... SMS: "Il a dit qu'il voyait quelqu'un d'autre"

La chanteuse américaine Olivia O'Brien a affirmé être brièvement sortie avec Pete Davidson en 2020. L'homme de 28 ans, qui partage la vie de Kim Kardashian, a mis fin à leur relation par le biais d'un SMS en octobre, raconte-t-elle dans l'épisode du podcast "BFFs" avec Dave Portnoy, Josh Richards et Brianna Chickenfry, dont les propos ont été relayés par Page six.



"Il m'a envoyé un message et m'a dit : "Je vois quelqu'un d'autre. Donc, genre, je ne peux pas"", raconte l'artiste de 22 ans.



À l'époque, l'humoriste aurait mis fin à leur histoire afin de débuter une relation avec l'actrice de "Bridgerton" Phoebe Dynevor. Une idylle qui a duré quelques semaines.



Olivia O'Brien a précisé que cela s'est passé "il y a longtemps" et qu'elle pense toujours qu'il est un "gars sympa".



"Il est sexy et il est vraiment drôle", a-t-elle dit. "Et il est vraiment gentil. C'est un gars vraiment gentil."



La chanteuse a également révélé qu'elle trouve "tellement ennuyeux" que "les gars ne comprennent pas" l'attrait de Pete en ce qui concerne son look et sa personnalité.



Un représentant de Pete Davidson a déclaré à Page Six, "Il n'y a aucune vérité à cela. Ils étaient amis et ont traîné ensemble quelques fois".