Une ex-Miss Belgique devant la justice pour blanchiment d’argent

Le dossier pour blanchiment d’argent contre l’ex-Miss Belgique Ilse De Meulemeester sera traité par le tribunal correctionnel d’Anvers le 31 mars.

L'homme d'affaires Jacobus P., propriétaire d'une célèbre friterie à Anvers, avait introduit une plainte à son encontre. Tous deux entretenaient une relation compliquée. Ilse De Meulemeester l'avait rencontré par l'intermédiaire du propriétaire d'une bijouterie dont elle était l'égérie. Selon les dires de l'homme d'affaires, il l'aurait couverte de cadeaux pour une valeur de 2,8 millions d'euros. Il se serait senti floué et a raconté avoir subi des pressions pour lui offrir des bijoux et produits de luxe. "Cependant, ses attentes vis-à-vis de la relation étaient différentes de celles de Ilse et a commencé à la harceler", a expliqué le procureur.

Après enquête, Ilse De Meulemeester a été renvoyée devant le tribunal pour blanchiment mais par pour extorsion et fraude. Jacobus P. est lui poursuivi pour tentative de meurtre sur Ilse De Meulemeester, dont il a percuté le véhicule à deux reprises. Les faits se sont déroulés le 22 avril 2013. Le parquet a ainsi requis trois ans de prison. Ilse De Meulemeester, sacrée Miss Belgique en 1994, réclame 10.000 euros de dommages et intérêts. Le jugement est attendu le 12 octobre.