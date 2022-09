Une fan attrape et embrasse Alicia Keys de force: "C'est quoi ce bordel ?" (vidéo)

Alicia Keys chantait "Empire State of Mind" lors d'un concert au Rogers Arena au Canada le mois dernier lorsqu'une fan a attrapé le visage de la chanteuse de 41 ans et l'a embrassée sur la joue.



La lauréate des Grammy Awards, qui avait tendu la main à des membres du public, a écarquillé les yeux et s'est éloignée - tout en continuant à chanter. Visiblement, Alicia Keys n'a pas consenti à ce baiser.



Hollywood Unlocked a partagé des images de ce moment gênant sur Instagram mardi et la star a réagi à la vidéo.



"Croyez-moi, j'étais là: c'est quoi ce bordel?!", a-t-elle commenté.



Les internautes ont soutenu la star, critiquant la fan. "Trop de choses se passent pour ce niveau de proximité", a écrit un utilisateur d'Instagram, tandis qu'un autre a ajouté : "Vous devez commencer à apprendre à respecter l'espace des gens".



Beaucoup se sont insurgés contre l'équipe de sécurité d'Alicia Keys, une personne plaisantant sur le fait que "la sécurité de Beyoncé ne laisserait JAMAIS cela se produire."