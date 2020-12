Une mère dégoutée par ce qu'elle a découvert dans le cadeau de Noël commandé sur Amazon pour son fils

Vicki Acheson, qui vit à Cardiff, raconte dans les colonnes du Sun avoir reçu un colis Amazon qui contenait un peu plus que ce qui avait été commandé... Outre le produit, le carton contenait 5 souris !



La commande tout juste livrée, Vicky a placé le carton sous son sapin de Noël puisqu'il s'agissait d'un cadeau pour son fils de 13 mois, Alex. "J'ai vu quelque chose sortir de la boîte et courir", raconte Vicky. "J'ai un peu regardé et j'ai pensé que ça devait être une araignée". Mais quand la maman est revenue au salon, elle a repéré deux souris qui se promenaient. Elle a découvert ensuite que les rongeurs étaient au nombre de 5.



Vicky a placé le carton Amazon à l'extérieur, redoutant qu'il ne contienne encore d'autres visiteurs. Elle a alors remarqué que la boîte était rongée de l'intérieur. Mis au fait de cette mésaventure, le géant du commerce en ligne a décidé de rembourser le cadeau et d'en renvoyer un nouveau.

