Une minisérie en préparation sur la vie de Mike Tyson, avec Jamie Foxx dans le rôle titre

Une minisérie télévisée inspirée de la vie du boxeur américain Mike Tyson est en préparation, avec le comédien Jamie Foxx dans le rôle titre et Martin Scorsese à la production, a indiqué "Iron Mike" dans une déclaration transmise lundi à l'AFP, confirmant une information du site The Hollywood Reporter.

Une attachée de presse du metteur en scène américain Antoine Fuqua ("Training Day", "Equalizer") a indiqué qu'il réaliserait la minisérie. Aucun accord n'a encore été trouvé avec un diffuseur, selon The Hollywood Reporter.

"Je cherche quelqu'un pour raconter mon histoire depuis un bon moment", a expliqué Mike Tyson, qui estime que son récent retour sur le ring et "l'excitation des fans" en font "le moment parfait".

"Je suis impatient de collaborer avec Martin (Scorsese), Antoine (Fuqua), Jamie (Foxx) et toute l'équipe créative pour proposer au public une série qui restitue mon parcours professionnel et personnel, mais aussi qui inspire et divertisse", a ajouté l'ancien boxeur.

Le 28 novembre dernier, "Iron Mike" est remonté sur le ring, à 54 ans, face à Roy Jones Jr (51 ans), avec un nul à la clef, dans le cadre d'une nouvelle ligue d'anciennes gloires du sport créée par Mike Tyson, la "Legends Only League".

Né à Brooklyn, Mike Tyson est l'un des personnages les plus emblématiques de l'histoire de la boxe. Plus jeune champion du monde des lourds, catégorie reine, à 20 ans et 4 mois, "Kid Dynamite" aura fasciné par sa puissance de frappe et son engagement de tous les instants.

Sur le plan sportif, il enchaîna les moments de gloire, avec notamment une série de 37 combat sans défaite au début de sa carrière, et les dérapages, avec une défaite improbable en 1991 et un match tragi-comique contre Evander Holyfield en 1997.

Il alterna aussi gloire et déchéance sur le plan personnel, condamné pour viol, emprisonné, accroc à la cocaïne, avant une renaissance, il y a un peu plus de dix ans.

Fin février, la plateforme Hulu (Disney) avait annoncé la production d'une autre minisérie sur Mike Tyson, baptisée "Iron Mike".

L'ancien boxeur avait affirmé que ce projet était mené sans son accord et qu'il ne recevrait aucun droit de son exploitation. Il avait dénoncé la "cupidité" d'Hulu et l'"appropriation" de son histoire, appelant à boycotter la plateforme.