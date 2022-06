Une plainte déposée contre Nabilla et Thomas Vergara pour chantage et menaces de mort

Nabilla vient d’accoucher de son deuxième enfant, Leyann, mais ce n’est pas cette naissance qui fait le buzz en ce moment pour la star de téléréalité. Cette dernière vivant à Dubaï avec Thomas Vergara, ils ont décidé d’emménager à Paris pour se rapprocher de leurs familles respectives.

Une recherche confiée à une agence immobilière appelée The Address qui s’est avérée être une "escroquerie incroyable" selon Nabilla sur ses réseaux sociaux. Explications: une fois un logement aux goûts du couple trouvé, un contrat aurait été signé et de l’argent aurait été versé à l’agence – "une certaine somme" non détaillée par Nabilla - pour payer les frais de location d’un bien… Qui n’était en réalité pas à louer.

Le pot-au-rose aurait été découvert alors que la jeune femme voulait commencer à envoyer des colis dans son nouveau logement "avant l’arrivée du bébé". Elle s'est alors rapprochée de la conciergerie de l'appartement qui n’était "même pas au courant que quelqu’un devait arriver". Nabilla a indiqué que de "lourdes procédures étaient en cours".

Le propriétaire ne voulait plus louer

Mais l’histoire ne s’arrête pas là. Nos confrères de TV Mag ont mené leur enquête et ont interrogé le président et fondateur de l’agence The Address. "L’assistant de Nabilla nous a contactés pour trouver un appartement à louer pendant au moins un mois à Paris du fait de l’accouchement de cette dernière. Sur l’instant, nous n’avions rien à leur proposer qui pouvait correspondre à leur cahier des charges. J’ai donc pris contact avec un confrère agent immobilier et concierge qui m’a proposé un appartement qui a beaucoup plu à l’assistant de Nabilla et à Nabilla elle-même. Nous avons procédé à sa réservation auprès du propriétaire", assure ce dernier. Tout se déroulait sans problème jusqu’à ce que… "le propriétaire de l’appartement décide de ne plus louer pour une raison que j’ignore", explique celui qui était auparavant avocat. "Cela faisait plusieurs semaines que nous travaillions sur cette location donc nous étions très déçus. Nous étions à un mois et quelques jours de l’arrivée prévue de Nabilla."

Suite à cet épisode, l’agence aurait continué de proposer des biens au couple, sans retour de leur part, jusqu’à ce qu’une "copine de Nabilla, une avocate de Marseille", lui "hurle dessus pour demander le remboursement de l’argent versé avec, en plus, le double de la somme en dommages et intérêts" sans quoi l’ex candidat des Anges allait tout raconter sur les réseaux sociaux.

Des menaces de mort

L’agence refusant de se plier aux demandes des Vergara et aux 20 000€ réclamés, le président de celle-ci a été menacé. "J’ai reçu un message téléphonique, avec photos à l’appui, du mari de Nabilla avec des menaces de mort contre moi, mes collaborateurs et mes enfants. Il me disait avoir payé 15.000 euros des gens pour mettre un contrat sur notre tête. Des choses de fou! Je n’ai pas répondu et j’ai transmis tous ces éléments à mon avocat. Ces comportements sont intolérables." Une plainte a été déposée. "J’ai des preuves écrites et des enregistrements." Aujourd’hui, The Address se dit prête à rembourser l’argent donné par Nabilla pour louer son appartement contre un accord écrit.