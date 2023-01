Une soirée entre Britney Spears et Sam Asghari termine en DRAME: la star crie et son mari part en trombe

Vendredi à Los Angeles, une soirée entre Britney Spears et son mari Sam Asghari dans un restaurant JOEY s'est terminée d'une façon surprenante, selon TMZ. En arrivant pour le dîner, les fans ont rapidement repéré la célèbre pop star et ont sorti leurs téléphones pour la photographier et la filmer, ce qui a visiblement bouleversé Britney Spears, selon les images obtenues par le média américain.



Selon des témoins, la chanteuse de 41 ans "Piece of Me", apparemment "maniaque", s'est mise à crier et à "dire des bêtises", ce qui a poussé Asghari à sortir en trombe du restaurant de Woodland Hills, rapporte TMZ.



Dans la vidéo du restaurant, on peut voir Britney Spears assise seule, marmonnant avant de quitter le restaurant avec son garde du corps.



Britney Spears s'est remariée en juin avec son fiancé Sam Asghari.

En août, l'icône américaine de la pop a dénoncé, dans un long message audio sur les réseaux sociaux, 13 années de tutelle exercée principalement par son père en raison de troubles psychologiques de la chanteuse.

Cette tutelle, décidée en 2008 et qui a pris fin par une décision de justice à Los Angeles le 12 novembre, était surtout sous l'autorité de Jamie Spears, père de Britney Spears.



La star s'était déjà exprimée brièvement depuis la levée de cette tutelle, qu'elle qualifiait d'"abusive", et qui l'empêchait notamment selon elle de retirer son stérilet contraceptif malgré son désir d'avoir d'autres enfants.



L'artiste juge notamment que son père Jamie Spears l'a "punie" pendant ses 13 années de tutelle en l'empêchant de "pouvoir voir quiconque ou dire quoi que ce soit".

"Tout était organisé. Sans drogue, sans alcool, sans rien. Du pur abus" de faiblesse, dénonce-t-elle en accusant ses proches de lui avoir "donné le sentiment qu'elle n'était rien".



"Et je l'avais accepté", conclut Britney Spears.