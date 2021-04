Une star de téléréalité révèle que Kanye West lui a fait des avances alors qu'il était en couple avec Kim Kardashian

C'est une bombe que Claudia Jordan, ancienne star de la téléréalité des Real Housewives of Atlanta, a lancée lors d'une apparition à The Domenick Nati Show cette semaine. Elle a affirmé que Kanye West "l'avait contactée" alors qu'il était encore impliqué dans une relation amoureuse avec son ex Kim Kardashian.

L'animatrice de talk-show âgée de 48 ans a expliqué que c'était "il y a des années'' mais que le rappeur âgé de 43 ans, lui avait fait, à sa grande surprise, des avances.

"Il a essayé il y a des années. Moi et Nikki Chu étions dans une boîte de nuit. Ils ont fermé la porte ... Je vous passe les détails", a-t-elle dit, en voulant minimiser l'affaire.

Bien que Jordan n'ait pas donné de calendrier clair, elle a précisé que lui et Kardashian étaient toujours en couple, quand il a fait ses avances indésirables.

"Je l'ai déjà rencontré et, vous savez, j'ai aussi passé du temps avec Kim. Et [à cause de] "Girl Code", je ne pouvais pas la trahir", a-t-elle expliqué.

En février dernier, Kim Kardashian a demandé le divorce de West après presque sept ans de mariage.

Plus tôt ce mois-ci, le rappeur a répondu à la demande de divorce de son ex-épouse Kim, exigeant la garde conjointe de leurs quatre enfants.

L'ancien couple partage North, 7 ans, Saint, 5 ans, Chicago, 3 ans et Psalm, presque 2 ans.