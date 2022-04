Procès Johnny Depp: une vidéo intime confirme l'infidélité d'Amber Heard pendant leur mariage (photos)

Ce mardi, Johnny Depp a dévoilé à la Cour une vidéo intime d'Amber Heard et... du milliardaire Elon Musk, alors qu'ils étaient encore mariés.

Depuis le 11 avril, l'acteur américain Johnny Depp s'oppose à Amber Heard lors d'un procès, suivi de près et diffusé à la télévision américaine, pour diffamation. Tous deux s'accusent de violences conjugales. Témoignages, enregistrements, messages... Les preuves s'accumulent des deux côtés. Ce mardi, après avoir appelé à la barre Shannon Curry, une psychologue qui avait examiné Amber Heard et qui a déclaré que la star d'"Aquaman" souffrait de troubles de la personnalité, une vidéo choc a été dévoilée.

On y voit Amber Heard, vêtue d'une couverture blanche, enlacée dans un ascenseur par le milliardaire... Elon Musk ! Des mages qui datent de 2016, alors que l'actrice était mariée à Johnny Depp. Selon l'acteur, leur liaison aurait commencé en 2015, alors qu'ils étaient tout juste mariés. Une déclaration qui a été démentie par les avocats d'Elon Musk, nouveau patron de Twitter depuis quelques jours. Ces-derniers affirment qu'"Elon et Amber ont commencé à se voir à partir de mai 2016, et que même à cette époque, leurs entrevues étaient rares".

Elon Musk devrait témoigner à la barre très prochainement.