Vacances risquées pour Laeticia Hallyday? Elle visite un pays très touché par le coronavirus

Laeticia Hallyday et ses deux filles ont quitté Los Angeles il y a quelques jours. Alors qu'un nouveau foyer de coronavirus vient d'être découvert en Italie, c'est depuis Pise que la maman vient de poster une image d'elle jouant les touristes.

Quelque 700 personnes, pour la plupart des Bulgares employés dans le secteur agricole, sont confinées depuis lundi à Mondragone, localité à 60 km au nord-ouest de Naples, après la découverte de 43 cas de contamination au Covid-19 parmi eux, selon le président de la région de Campanie, Vincenzo de Luca.



Occupant illégalement un complexe de cinq immeubles, ils ont reçu l'ordre de rester confinés sur place une quinzaine de jours, alors que des tests de dépistage sont en cours dans tout le quartier.

Jade et Joy n'ont pas partagé d'images de ce voyage, dont on ne sait pas si elles font partie. Une chose est sûre, les soeurs ont pris un vol de Los Angeles vers Paris et voyageront hors des Etats-Unis pour deux mois.

Capture Instagram @lhallyday