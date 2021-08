Vaimalama Chaves partage une vidéo de SEX-TOY et fait l'unanimité: "Le plaisir féminin, c'est naturel et surtout pas tabou"

L'ex-Miss France Vaimalama Chaves a récemment publié un post qui a fait beaucoup parler de lui sur son compte Instagram.

"Détente maximale", voilà ce qui est écrit en commentaire d'une vidéo postée par Vaimalama Chaves. La Miss France 2019 voulait briser les tabous. En effet, dans la vidéo, elle évoque un premier jour de règles et comment soulager sa douleur. Un bain, un goûter ? Non, une "rencontre en solo" avec un sex-toy. "Tous les moments sont bons pour se faire du bien", écrit-elle.

Une vidéo qui a beaucoup plu à sa communauté. En effet, les commentaires positifs sont très nombreux. "Merci pour cette collaboration vraie, ça fait trop plaisir de voir ce genre de publications de plus en plus sur les réseaux, arrêtons les tabous", "Merci à toi de faire la promotion du plaisir féminin car n'est naturel et surtout pas un tabou", "C'est vraiment génial de voir quelqu'un de ton influence briser les tabous et parler du plaisir féminin"… Autant de choses que l'on peut lire sous la publication.