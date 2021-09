Vaimalama Chaves piégée et agressée par une "quinzaine de jeunes gars" à Paris: choquée, l'ex-Miss France raconte les faits

Vaimalama Chaves a été victime d'une agression à Paris le 25 septembre. L'ancienne Miss France, complètement choquée, a raconté les faits sur Instagram. Une quinzaine de jeunes garçons ont tenté de lui voler son téléphone.



"Chères femmes, aujourd'hui je suis en colère, je suis en colère parce que j'ai été agressée", a dit la jeune femme, au bord des larmes, dans sa story Instagram.









"J'ai été attaquée par une bande de moins de 18 ans, donc pas condamnables, mais ce n'est pas normal. Pourquoi devrions-nous nous taire ? Je suis déçue de ne pas savoir quoi faire (...) pour commencer, ils m'ont jeté des cailloux dessus. "Pour rigoler". Quand j'ai confronté celui qui l'a fait, ils se sont regroupés autour de moi. Une quinzaine de jeunes gars qui n'ont aucune valeur, dont les parents semblent dépassés, dont les valeurs sont inexistantes. Une quinzaine de gars à qui j'aurais refait le portrait si je savais comment faire."





"Ils ont essayé de voler mon téléphone, ils se sont amusés à m'en jeter davantage lorsque je partais. Ils m'ont entourée lorsque j'essayais d'appeler le 17. Je dis non !", précise-t-elle.











Elle explique avoir été surprise par la réaction de la police. "Ça va, elle n'a reçu que des cailloux", auraient-ils dit à Vaimalama Chaves.





"La Polynésie m'a appris la douceur et la gentillesse, mais ici, tous mes acquis n'ont pas leur place, à Paris. Le respect n'existe pas. La tolérance non plus", dit-elle. Elle a porté plainte. "Je ne veux pas que quelqu'un d'autre ait à vivre ça."