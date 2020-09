Valérie Benaïm victime de harcèlement: un homme placé en garde à vue

Depuis qu'elle a pointé du doigt le rappeur Freeze Corleone pour ses paroles de chanson le 17 septembre dernier, Valérie Benaïm subit des menaces répétées sur les réseaux sociaux.

À un point tel que, révèle Closer, un homme a été interpellé. Depuis plusieurs jours, il insultait la journaliste sur les réseaux sociaux et est allé jusqu'à l'attendre à la sortie des studios de TPMP.

Elle avait pointé du doigt 2 morceaux du rappeur : Bâton rouge et Lyonzon. La Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme a également jugé ces titres comme faisant l’apologie de la haine raciale.

Très émue, Valérie Benaïm avait déclaré :"Moi, les textes de ce garçon me touchent au cœur parce que je suis juive, de religion juive, mais je pense qu'il parle de l'humanité parce que quand on touche à un noir, un juif, un musulman, on touche à l’humanité. Donc voilà, je pense que ce type-là est abject et je lui dis dans les yeux : 'tu n'es qu'une merde'".

Depuis ces propos, de nombreuses personnes s'en sont prises à Valérie Benaïm sur les réseaux sociaux : une avalanche d'insultes et de menaces s'est abattue sur elle. Elle a nuancé ses propos mais cela a continué.

"J'ai écouté quatre ans de son travail et effectivement vous avez raison, il pointe du doigt beaucoup d'autres choses que la communauté juive ou la Shoah, avait-elle dit. Mais à partir du moment où il faut aller sur Rap Genius pour voir une explication de texte d'une chanson, tout le monde ne va pas voir l'explication de texte et il y en a qui vont juste la recevoir."

C'est donc dans ce contexte qu'un homme a été placé en garde en vue. Et selon Closer, l'homme est mis en cause pour le caractère antisémite de ses propos, ce qui constitue une infraction pénale.