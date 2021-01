Vanessa Bryant inconsolable un an après la mort de Kobe: "Vous n’avez pas envie d’être en vie"

Un an après la mort de Kobe Bryant et sa fille Gianna dans un accident d’hélicoptère, la douleur est toujours aussi vive pour la veuve du basketteur. Elle s’est confiée dans une publication sur son compte Instagram.

Le décès brutal de Kobe Bryant et sa fille Gianna a laissé des traces. Un an après leur accident d’hélicoptère, Vanessa, la veuve du joueur, ne parvient toujours pas à faire son deuil.

Dans une publication Instagram, elle confie: "Le deuil est un amas d’émotions déroutantes. Un jour, vous êtes dans l’instant, en train de rire, et le lendemain, vous n’avez pas envie d’être en vie. Je veux dire cela pour les personnes qui se battent contre le chagrin et la perte déchirante. Trouvez votre raison de vivre. Je sais que c’est difficile."

Elle conclut en parlant de ses filles toujours en vie pour qui le quotidien est tout aussi compliqué. "Je regarde mes filles et j’essaie de faire passer ma tristesse pour elles. La mort est garantie et tout peut s’arrêter du jour au lendemain. Ne l’oubliez pas et trouvez votre raison de vivre."

