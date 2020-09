Vanessa Bryant, la veuve de Kobe, met à la rue sa propre mère: en pleurs, elle témoigne à la télévision

Vanessa Bryant est accusée d'avoir expulsé sa mère de sa maison après la mort de Kobe Bryant. Sophia Laine, la mère de Vanessa Bryant a fait cette affirmation dans une interview diffusée lundi sur Univision, alléguant que la mère de quatre enfants avait également exigé le retour immédiat de sa voiture, rapporte le Daily Mail.

"Elle m'a dit: "J'ai besoin que tu sortes de cette maison. Elle m'a également dit qu'elle voulait sa voiture et qu'elle la voulait maintenant", a expliqué Laine au journaliste Dave Valadez dans l'émission en espagnol "El Gorda y La Flaca".

Kobe Bryant, 41 ans, et sa fille de 13 ans sont décédés dans un accident d'hélicoptère à Calabasas, en Californie, avec plusieurs autres passagers et un pilote en janvier dernier.

La dernière fois que Laine a été photographiée avec sa fille, c'est sur une photo de famille de Thanksgiving publiée sur le compte Instagram de Kobe en novembre dernier.

Après la mort de la légende du basket-ball et de sa fille, une source avait déclaré à Us Weekly que Laine aidait Vanessa et ses petits-enfants - Natalia, 17 ans, Bianka, 3 ans et Capri, 7 mois. "Vanessa est incroyablement proche de sa mère et sa maman a été son pilier au cours des dernières semaines", avait déclaré un proche au magazine US Weekly.

"Sa mère est toujours avec elle et les filles et elle aide Vanessa à traverser les épreuves.'' Laine semblait également être très proche de Kobe. Kobe avait lui-même des problèmes relationnels avec ses propres parents mais était proche de sa belle-mère.

Au mémorial de Kobe en février, dans le Staples Center ce n'est pas la mère de Vanessa qui la réconfortait mais la chanteuse Beyonce.

La mère n'a pas révélé où elle habitait désormais. Sophia Laine a divorcé du beau-père de Vanessa en 2003 parce qu'elle l'accusait de l'avoir trompée.

En 2011, lorsque Vanessa et Kobe se sont presque séparés à cause d'infidélités commises par le basketteur, le beau-père de Vanessa - dont elle a pris le nom de famille quand elle était enfant - l'a comparée à sa mère. "Sa mère lui a bien appris à attendre le cap des 10 ans", avait déclaré Stephen Laine à propos de leur union. Et de compléter: "En Californie, c'est considéré comme un mariage à long terme 10 ans. Après, on est payé à vie ou jusqu'à ce qu'on se remarie… Comme sa mère a fait. Je dois encore payer à sa mère 1.800 dollars par mois et, de toute évidence, elles n'en ont pas besoin."