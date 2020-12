Vanessa Bryant passe son premier Noël sans Kobe et Gianna: "Ensemble dans nos cœurs pour toujours" (photos)

Le 26 janvier 2020, Kobe Bryant et sa fille Gianna décédaient dans un accident d'hélicoptère.

Il y a 11 mois, la légende du basket-ball Kobe Bryant décédait dans un crash d'hélicoptère. L'une de ses filles, Gianna, âgée de 13 ans, était avec lui et a aussi perdu la vie. Pour Noël, l'épouse de Kobe a partagé des photos de famille sur son compte Instagram.

Sur le premier cliché en noir et blanc, on peut la voir aux côtés de ses filles Natalia, Bianka et Capri. Sur le second cliché, la famille au complet avant le drame. Vanessa Bryant écrit en commentaire: "Toujours ensemble. Jamais séparés et ensemble dans nos cœurs pour toujours", avec les noms des membres de la famille.



Vous devez Une image instagram a été intégrée à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.