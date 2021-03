Vanessa Marcil balance sur la série Beverly Hills: "Les vacheries de Tori Spelling et Jennie Garth m'ont poussée à quitter la série"

Elles avaient déjà dû tempérer les allégations de leur partenaire à l'écran, Jessica Alba les traitant de snobs et de pestes et ne lui permettant pas de les regarder dans les yeux.

C'est maintenant une autre actrice qui balance sur la série Beverly Hills 90210. Vanessa Marcil qui était un personnage régulier dans la neuvième et la dixième saison de la série diffusée par la chaîne Fox, explique que les vacheries et rosseries de Tori Spelling et Jennie Garth l'ont poussée à quitter son rôle.

Dans une story publiée sur Instagram, Vanessa Marcil explique: "Je me sentais blessée quand je travaillais là-bas. Je me suis égarée à cause de plusieurs vacheries et je ne me sentais pas être aimée", a déclaré Vanessa, 52 ans, qui a eu un fils Kassius, avec son partenaire à l'écran Brian Austin Green.

Et d'ajouter que Jennie Garth lui aurait dit: "Peut-être que ça t'aiderait si tu ne te promenais pas comme quelqu'un qui n'était pas aimé?"

Vanessa Marcil explique alors qu'elle a eu un déclic: "J'ai réalisé que peut-être je l'avais pris trop personnellement ... que maintenant je me promenais comme quelqu'un qui n'était effectivement pas aimé."

Marcil a poursuivi en disant que le comportement de Tori et Jennie n'était "qu'un reflet de ce qu'elles ressentaient pour elles-mêmes. Cela ne veut pas dire que ce sont de mauvaises personnes. Elles n’avaient tout simplement pas de place pour moi à ce moment-là. … Je l'ai pris trop personnellement au point que j'ai arrêté."

Mais dans le dernier épisode du podcast 9021OMG animé par les anciennes actrices de la série, Tori Spelling, 47 ans, affirme ne pas croire que Jennie Garth puisse avoir tenu de tels propos.

"Je ne peux pas croire que tu lui aies dit quelque chose de semblable...Toi et Vanessa n'étiez pas si proches. Elle a joué ma cousine; J'ai beaucoup travaillé avec elle. Je ne me souviens pas que tu aies eu beaucoup d'interactions avec elle."

Jennie, quant à elle, a déclaré qu'elle n'avait aucun souvenir de l'interaction et qu'elle avait plutôt opté pour une vision à long terme.

Et de développer pour sa défense: "Il y a toujours eu cette énergie d'un environnement compétitif [dans le show-business] parmi, en particulier, les femmes. Et cela a évolué d'une belle manière et maintenant le message est différent. ''

Pour conclure, Tori a admis: "D'après ma perception, Vanessa était une fille géniale. Elle est arrivée confiante, belle, bonne actrice, professionnelle, toujours présente. Je ne me souviens pas qu’elle ait passé un mauvais moment, mais je ne sais pas ce qui se passait dans sa tête."