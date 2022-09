Vent de panique: un petit incendie s'est déclaré pendant le concert du groupe Panic! At The Disco

Le nom du groupe n'a jamais aussi bien porté son nom. Jeudi soir, le groupe Panic at the disco se produisait en concert dans le Minnesota (aux USA), mais le show ne s'est pas totalement passé comme prévu.

Des images filmées par des fans et postées sur les réseaux sociaux montrent un incendie dans le coin de la scène du Xcel Energy Center de St. Paul pendant que le groupe se produit sur la scène. Dans la vidéo, on voit un membre de l'équipe se jeter sur les flammes pour éteindre l'incendie pendant que le groupe continuait à jouer. Le leader du band ne semble même pas remarquer qu'il est en train de performer à côté d'un incendie, rapidement maitrisé.

Selon le Pioneer Press, aucune personne n'a été blessée à l'intérieur de l'arène, qui accueillait environ 7 500 fans.

Si les causes de l'incendie n'ont pas encore été révélée, il semblerait qu'il soit lié à la pyrotechnie utilisée dans le cadre du spectacle du groupe. Panic ! At The Disco est actuellement sur la partie américaine de sa tournée mondiale "Viva Las Vengeance 2022/23".