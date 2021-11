Véronique Genest compare la 3ème dose du vaccin anti Covid à un viol et provoque un tollé sur la toile

Elle avait déjà surpris de nombreux fans en révélant qu'elle avait des problèmes d'argent et avait besoin de 10.000 euros par mois pour continuer à vivre, Véronique Genest, alias Julie Lescaut, vient d'en étonner encore plus d'un en comparant sur son compte Twitter la 3ème dose du vaccin anti Covid à un "viol". Elle a écrit: "Avec cette obligation vaccinatoire qui ne dit pas son nom j’ai eu le sentiment d’un viol dont on ne veut pas prendre la plainte. Là avec la troisième dose sous peine de perdre son pass et de ne pas pouvoir travailler j’ai l’impression d’être victime d’une tournante."

Leslie Couterrand, une des anciennes actrices qui a bossé dans la série Julie Lescaut avec Véronique Genest lui a alors répondu publiquement avec véhémence: "Nous avons tourné dans plus de 2 saisons de Julie Lescaut ensemble, j’ai décidé de partir de la série en 2013 pour multiples raisons personnelles mais tes commentaires racistes et radicaux quotidiens sur le plateau ont aussi motivé ma décision. Lire ce tweet ce matin n’est pas une surprise. Comparer un pass sanitaire (pour ou contre ici n’est pas le débat) à un viol est non seulement d’une bêtise intellectuelle mais également le reflet du manque d’empathie et de discernement qui revient régulièrement dans tes propos."

Pierre-Paul Gori interpelle l'actrice française sur ces propos: "Vous avez oublié de prendre votre traitement Véronique? Je ne vois pas d'autres explications à la rédaction d'un tweet aussi abject."

"Cette comparaison est lamentable Madame Genest. Vous êtes à gerber!", écrit un autre twitto.