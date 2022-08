Véronique Genest justifie ses importants besoins financiers "pour tenir et aider ceux qui sont autour d'elle"

Ce mercredi 3 août, l’interprète de Julie Lescaut a fait quelques confidences à Ici Paris. Elle est notamment revenue sur l’importante somme nécessaire à l’actrice et qu’elle avait révélée à Télé Star en septembre dernier. "J’ai besoin de 10 000€ par mois, pour tenir et aider ceux qui sont autour de moi", a-t-elle indiqué à Ici Paris avant de détailler. "J'ai de la chance, j'ai des biens, des économies, mais elles ne seront pas éternelles. J'ai eu ma maman à charge (qui est décédée en février dernier) – la maison de retraite coûtait entre 5000 et 6000 euros par mois – ainsi que l'ex-femme de mon mari."

Dans cette interview, Véronique Genest a également regretté le fonctionnement des pensions pour les comédiens. "Les retraites des comédiens ne sont pas à la hauteur du temps qu’ils passent à travailler. Elles sont minimes. Le chômage est plafonné, pas énorme. Mais je ne me suis jamais plainte."

Afin de continuer à subvenir à ses besoins, l’actrice continue donc d’œuvrer dans le spectacle et l’audiovisuel. Elle vient d’ailleurs de lancer un festival en Corse.