Vianney se confie sur sa foi: "Je suis tout seul dans mon délire, je vois des gens du métier mais ils se cachent" (vidéo)

Vianney a accordé une interview à Sept à huit. Le chanteur, catholique pratiquant, a parlé de sa foi à Audrey Crespo-Mara. Il va à la messe le dimanche et dit être "tout seul dans son délire". "Je ne vois pas de gens du métier… Enfin si, j’en vois deux ou trois, mais qui se cachent. Je leur en veux pas, mais j’ai toujours pensé qu’il fallait assumer qui on était (...) Les gens ont toujours été compréhensifs et je n’agresse personne avec ça. Je ne fais pas d’évangélisation. C’est ça qui compte, c’est de laisser les gens libres."

"Je remarque, et je trouve que c’est bien, que les gens de confession musulmane ont plus de facilités à assumer qu'ils croient et pratiquent. C’est tant mieux. Il faut l’assumer si ça fait partie de nous".