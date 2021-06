Vianney va devenir papa pour la première fois

Le chanteur Vianney va être papa pour la première fois. Sa compagne, Catherine Robert est enceinte. Une nouvelle aventure attend l’artiste.

Les fans de Vianney l’attendaient depuis longtemps : le chanteur va devenir papa pour la première fois à 30 ans. Depuis 2016, il vit une belle histoire d’amour avec la violoncelliste Catherine Robert qui a déjà une fille. Vianney a même écrit une chanson à son attention intitulée : "Beau-papa".

Vianney en parlait en septembre dernier sur France 5 : "La chanson, ce n’est vraiment pas pour dire que c’est facile. Le plus simple, c’est deux parents qui s’aiment et point barre. Dès qu’il y a des beaux-parents c’est un plan B, mais ça peut super bien marcher. C’est juste que ça demande beaucoup d’amour. C’est sûr que ce n’était pas toujours facile, mais c’est à force d’amour et d’espérance que ça fonctionne."

La naissance de ce nouvel enfant est prévue pour l’automne.