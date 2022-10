Victoria Beckham en froid avec sa belle-fille ? Cette dernière lui tourne le dos (vidéo)

La guerre chez les Beckham ? Depuis quelques semaines, maintenant, des rumeurs vont bon train concernant d'éventuelles tensions entre Victoria Beckham et nouvelle sa belle-fille, Nicola Peltz. Et ce n'est pas la nouvelle vidéo qui vient d'être publiée qui pourra apaiser les bruits de couloirs. Dans le clip qui a été tourné juste après le défilé organisé par l’ancienne Spice Girl, la femme de Brooklyn Beckham a eu un geste étonnant envers sa belle-mère. Alors que Victoria rigole avec son fils, l'actrice Nicola Peltz lui tourne le dos.



En août dernier, les tabloïds avaient révélé un profond rififi entre la styliste et sa belle-fille concernant la robe de mariée de cette dernière. En effet, pendant son mariage avec Booklyn Beckham, Nicola Peltz avait choisi de porter une robe de la maison Valentino refusant catégoriquement la proposition de Victoria Beckham de créer sa tenue. Jusqu'ici, Brooklyn et son épouse ont toujours nié tout conflit, mais malheureusement, il semblerait qu’une certaine distance a été prise entre les jeunes mariés et les parents Beckham.



Distance confirmée à demi-mot par la principale intéressée Nicola Peltz au magazine Grazia USA : “Eh bien, j'avais prévu de porter la robe de mariée de Victoria. J’étais vraiment très excitée à l'idée de pouvoir porter un modèle créé par ma future belle-mère. Nous nous sommes connectées pour commencer à concevoir la robe, et puis quelques jours ont passé et je n'ai pas eu de nouvelles. J’ai donc parlé à ma mère et à Leslie [l'amie proche et styliste de Nicola, Leslie Fremar], et j'ai dit : "Malheureusement, ça ne peut pas se faire, alors quelle est l'étape suivante ?”.

Souhaitant se rabibocher, Victoria aurait alors invité son fils et sa femme à son tout premier défilé à la Fashion Week. Le reste de l'histoire est connu...

Rien n'est rose pour Victoria Beckham

Outre ce différend avec son fils et sa jeune épouse, d'autres rumeurs évoquent cette fois-ci des tensions au sein même du couple Beckham. Selon certaines personnes, il y aurait de l'eau dans le gaz entre l’ancienne Spice Girl et l’ancien footballeur. Le Dailymail a d'ailleurs révélé que Victoria Beckham aurait fait enlever un tatouage sur son poignet qui comprenait les initiales de son chéri, D et B.

De plus, le couple ferait également chambre à part depuis plusieurs mois maintenant : "Ils habiteraient chacun dans une aile éloignée, faisant chambre à part, se croisant à peine”. Décidément, le clan Beckham ne cesse de faire parler de lui.