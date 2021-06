Vin Diesel confie son rêve le plus fou: "Je meurs d’envie de faire une comédie musicale"

Vin Diesel est connu pour ses films Fast & Furious ou autres longs-métrages d’action. C’est donc une grande surprise de l’entendre dire qu’il rêve de faire une comédie musicale…

Imaginez Dominic Toretto pousser la chansonnette… Pourquoi pas après tout puisque son interprète, Vin Diesel rêve de faire partie d’une comédie musicale. L’acteur était l’invité de Kelly Clarkson mercredi et s’est confié : "Je meurs d'envie de faire une comédie musicale, alors j'adorerais !"

Il a même révélé qu’il avait failli jouer dans le remake de "Guys and Dolls" de Steven Spielberg avant que le projet ne tombe à l’eau.

"J'ai une famille très artistique, et je suis béni d’avoir cela et j'ai de la chance d'être dans une famille qui soutient ces rêves fous, a ajouté l'acteur. J’encourage tout le monde à soutenir les personnes qui veulent sortir des sentiers battus et qui rêvent de quelque chose d’impossible, parce qu’il y a une grande beauté dans cela."

En attendant, Vin Diesel sera à l’affiche de "Fast and Furious 9" qui sortira en salle le 14 juillet.