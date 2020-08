Vincent Cassel confronté à la police: "Ok, promis m'sieur l'agent…" (photo)

Vincent Cassel a publié une drôle de photo sur son compte Instragam ce mercredi 5 août. On le voit aux côtés… d'un agent de police.

Vincent Cassel est en ce moment en vacances dans le Pays Basque avec quelques amis, notamment Mouloud Achour, comme on peut le voir sur une photo postée aujourd'hui sur son compte Instagram. Un peu plus tôt dans la journée, l'acteur de 53 ans a partagé un autre cliché sur lequel on le voit avec un agent de la police municipale.



Vous devez Une image instagram a été intégrée à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.

Mais qu'a fait Vincent Cassel pour se retrouver dans cette situation ? Il semblerait que ce soit sa pratique d'E-Foil qui ait posé problème. Il s'agit d'une petite planche de surf électrique qui permet de voler juste au-dessus de la surface de l'eau. L'acteur l'a testée au lac de Saint-Pée-sur-Nivelle, mais il semblerait que cela ne soit pas autorisé. En effet, en commentaire de la photo, Vincent Cassel a écrit: "Ok, promis M'sieur l'argent, je ne volerai plus… au-dessus de l'eau".