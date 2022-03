Vitaa fait une annonce choc et ce n'est pas "pour faire de la com"

Attention, fans de Vitaa s'abstenir! Enceinte de son troisième enfant, la chanteuse de 38 ans a récemment fait une grande annonce. "Mon prochain album sera certainement le dernier et je ne dis pas ça pour faire de la com", a-t-elle indiqué à nos confrères de Sud Info.

L'envie d'une vie plus simple, loin des projecteurs sans devoir "courir partout" pour "faire de la promo"? Sûrement. "Quand je ne travaille pas, je reste chez moi avec mes enfants. Je ne traîne pas dans les soirées, je suis assez sauvage. Cela dit, je ne sais pas jusqu’à quand je ferai ce métier », a confié Vitaa. "J’ai une famille, j’avance en âge, et j’ai envie de voir mes enfants grandir. Je vais peut-être me faire plus rare."