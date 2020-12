Vitaa révèle les épreuves surmontées par Diam's: "Elle a beaucoup souffert"

Vitaa était invitée sur France Inter le 23 décembre. La chanteuse a parlé de sa relation avec la rappeuse Diam's. Les deux artistes sont amies depuis plus de 20 ans.



"Après, nous ne nous sommes plus lâchées. Diam’s m’a beaucoup poussée. Elle me disait: ‘Tu as un don. Il faut que tu écrives, il faut que tu racontes des histoires.’ J’ai beaucoup appris à ses côtés, car j’allais en tournée avec elle. Je la regardais beaucoup. C’est vraiment une grande artiste", a confié Vitaa sur France Inter, dont les propos ont été relayés par Télé Loisirs. Depuis 2012, Diam's a changé de vie. Elle vit désormais en Arabie Saoudite.



"Elle a beaucoup souffert. Je le voyais. Elle s’était construite en tant qu’artiste, et elle a eu beaucoup de mal à combiner sa vie professionnelle et sa vie personnelle (...) Elle est plus heureuse là où elle est actuellement et je respecte son choix. C’est mon amie (...) Elle a mis la musique de côté, mais elle écrit encore des bouquins. Parfois, on est ensemble à la maison et elle se met à me faire un couplet", a révélé la star.



Vitaa a expliqué que la vie de star n'est pas toujours évidente. "C’est dur, c’est un métier qui est dur. Il faut le dire. Je n’étais pas du tout préparée. Du jour au lendemain, tu vas faire tes courses, tu appartiens aux gens en fait (...) C’est ça qui a été le plus violent, surtout quand on devient femme, mère, qu’on a des enfants et qu’on a envie de faire comme tout le monde", a précisé l'amie de Diam's.