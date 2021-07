Vivian (Les Anges) et Eva Ducci se séparent et se CLASHENT sur les réseaux (vidéo)

Vivian Grimigni et Eva Ducci ont mis un terme à leur histoire d'amour il y a quelques jours. Depuis, les deux candidats de téléréalité se disputent à travers les réseaux sociaux. Cela faisait quelques mois qu'ils étaient ensemble. C'est en octobre 2020 qu'ils ont officialisé leur relation après leur rencontre dans l'émission La villa des coeurs brisés 6. Après quelques mois, ils se sont séparés avant de redonner une chance à leur histoire. Mais cette fois-ci, la romance semble bien fini.



Ils se seraient séparés à cause d'un "malentendu". Vivian, connu pour sa jalousie, accuse son ex-copine de l'avoir trompé pendant une soirée entre filles. Mais cette dernière, qui était avec sa soeur et le compagnon de cette dernière, nie les faits. Elle dit avoir été victime de nombreuses attaques sur les réseaux sociaux depuis que Vivian a prétendu qu'elle avait été infidèle. Elle a donné sa version des fait le 4 juillet.



Selon ses dires, elle a juste passé la soirée avec ses proches. Mais le lendemain matin, Vivian, hors de lui, lui aurait envoyé un message vocal "rempli de haine". Le jeune homme aurait également insulté la soeur d'Eva, rompant tout lien avec sa famille.

Vivian aurait alors pris la décision radicale de mettre un terme à leur histoire et de déballer sa version des fait sur les réseaux sociaux. Eva explique que Vivian a tout fait pour avoir les numéros de téléphone des serveurs de l'établissement où la jeune femme passait la soirée et les a contactés pour l'espionner.



Ils ont expliqué que deux hommes avaient rejoint les filles ce soir-là. Selon Eva, les deux hommes en question étaient le compagnon de sa soeur et un ami à lui, rien de plus. Mais Vivian ne l'a pas cru et a rompu, sans discussion.



Eva ajoute avoir été choquée par comportement de son ex-compagnon et qu'elle ne compte jamais lui pardonner. "Il n’y aura jamais de retour entre lui et moi, plus jamais je ne le reverrai de ma vie (...) on dirait que je n’ai pas le droit de vivre, vous n’imaginez même pas la peine que ça m’a fait".



Suite aux explications d'Eva, Vivian a réalisé son erreur et a regretté son comportement : "Bon, elle est allée en soirée, c’était juste des amis à sa sœur. J’ai vrillé sur le coup (...) quand quelque chose m’appartient, je suis très très possessif. Notre relation est très toxique. Elle n’a rien fait de mal, même si on s’aime, c’est la vie, c’est comme ça".