Voici ce que ces stars empochent pour un post sponsorisé sur Instagram: Kylie Jenner DÉTRÔNÉE

Dwayne "The Rock" Johnson est en tête de la liste d'Instagram. Le lutteur devenu acteur pourrait faire payer aux annonceurs plus d'un million de dollars par publication. C'est ce qu'il aurait touché l'an dernier, selon la société de marketing des médias sociaux Hopper HQ.

La star de Fast and Furious a fait chuter la maquilleuse Kylie Jenner de la première place. Elle compte 182 millions d'adeptes d'Instagram, alors que lui en compte 187 millions.

La société britannique Hopper HQ, qui gère des comptes de médias sociaux pour le compte d'entreprises et de particuliers, a publié sa première liste Instagram en 2017.

Les classements et le coût par poste ont été établis après avoir parlé avec les "influenceurs" des médias sociaux eux-mêmes, ainsi qu'avec les marques et les sociétés de marketing, et après avoir utilisé les informations tarifaires accessibles au public pour estimer combien chaque compte pouvait demander.

Toutefois, les spécialistes du marketing ont tendance à garder le secret sur le montant de leurs paiements, les publications peuvent aussi faire partie d'un accord plus large - comme c'est souvent le cas avec les célébrités ou les stars sportives - les montants exacts ne sont pas toujours connus.

Parmi les autres personnalités de grande valeur figurant sur sa liste pour 2019, se trouvent le footballeur Cristiano Ronaldo, qui valait 889 000 dollars par poste, et Kim Kardashian West, qui peut demander 858 000 dollars.

Plus tôt cette année, Dwayne "The Rock" Johnson a été couronné par Forbes comme l'acteur le mieux payé au monde, ayant gagné près de 90 millions de dollars l'année dernière avant impôts.

En dehors de son travail au cinéma, la star de l'action a un important partenariat commercial avec une marque de sport américaine avec laquelle il a signé en 2016.

Il a également été sponsorisé par un géant de la technologie et une marque norvégienne d'eau en bouteille, dans laquelle il détient une participation.

Cependant, sa liste actuelle de contrats de sponsoring sur Instagram semble étonnamment courte. En parcourant son flux, à part les images de l'acteur musclé qui s'entraîne, la plupart des publications récentes de The Rock font la promotion de sa propre marque de Tequila.

En dehors de cela, ses messages promotionnels concernent principalement les nouveaux épisodes de The Titans, une série télévisée de NBC qu'il anime, ou des films dans lesquels il joue, comme le prochain épisode de DC Comics, Black Adam.

Dwayne "The Rock" Johnson a connu une année incroyable, car il continue à dominer Hollywood avec des superproductions, dont Fast & Furious et le deuxième film de Jumanji", a expliqué Mike Bandar, cofondateur de Hopper HQ.

"Il était particulièrement intéressant de voir la star monter en puissance dans Instagram cette année, puisqu'il a progressé de six places dans la liste et a dépassé la championne en titre Kylie Jenner". En mai, le magazine Forbes a retiré la star de la télé-réalité et l'entrepreneur de cosmétiques Kylie Jenner de sa liste de milliardaires, accusant sa famille de gonfler la valeur de son entreprise de maquillage.

Cette année, c'était la première fois en quatre ans qu'une Jenner ou une Kardashian n'était pas en tête de la liste des célébrités phares d'Instagram.

Les personnes influentes doivent préciser qu'un poste Instagram est une publicité si elles ont été payées pour le publier ou si elles ont reçu des cadeaux en retour. Cependant, certaines stars ont été critiquées pour leur manque de transparence.

Voici les 10 stars qui touchent le plus pour un post sur Instagram, selon Hopper HQ

1. Dwayne "The Rock" Johnson, 187 millions de followers - un peu plus d'un million de dollars par publication

2. Kylie Jenner, 182 millions d'abonnés - 986 000 dollars par publication

3. Le footballeur Cristiano Ronaldo, 225 millions d'abonnés - 889 000 dollars par publication

4. Socialiste Kim Kardashian, 176 millions d'abonnés - 858 000 dollars par publication

5. Pop star Ariana Grande, millions d'abonnés - 853 000 $ par publication

6. L'actrice et chanteuse Selena Gomez, millions d'abonnés - 848 000 dollars par publication

7. La pop star Beyoncé Knowles, 149 millions d'abonnés - 770 000 dollars par publication

8. La pop star Justin Bieber, 139 millions d'abonnés - 747 000 dollars par publication

9. La pop star Taylor Swift, 135 millions d'abonnés - 722 000 dollars par publication

10. Le footballeur Neymar da Silva Santos Junior, 139 millions d'abonnés - 704 000 dollars par publication

Source: Hopper HQ