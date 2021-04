Voici la traditionnelle séance photo de Miss Belgique

Kedist Deltour est la nouvelle Miss Belgique. Dès le lendemain de son couronnement, elle a participé à la traditionnelle séance photo.

Kedist Deltour a été élue Miss Belgique 2021 ce mercredi soir. A 23 ans, elle succède à Céline Van Ouytsel. La femme vient de Flandre Orientale et est coiffeuse.

Après avoir reçu la couronne, la jeune femme a participé à la traditionnelle séance Miss Belgique photo dans la baignoire et sur le lit.

Kedist Deltour a particulièrement ému le public par son histoire personnelle. Née en Éthiopie, Kedist Deltour a perdu sa mère d’un cancer à l’âge de huit ans. Un an plus tard, son père l’a placée à l’orphelinat avec son frère et sa sœur. A l’âge de 10 ans, elle est adoptée par une famille flamande.

"Mes parents adoptifs et ce pays m’ont tout donné. Je me sens prête à représenter la Belgique," confiait-elle en janvier dernier au site flamand KW.