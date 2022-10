Voici le personnage de "Scooby Doo" qui fait son coming out dans le nouveau film de la franchise

Si certains fans avaient déjà évoqué l'idée à maintes reprises, les producteurs des films "Scooby Doo" vont montrer prochainement à l'écran le coming-out du personnage de Vera. C'est ce qu'a dévoilé un nouvel extrait du film "Trick or Treat Scooby Doo", réalisé spécialement pour Halloween.



Dans ce clip, on peut voir Vera Dinkley parler de son attirance pour les femmes à Daphné. Et qui plus est pour la méchante du film : la costumière Coco Diablo. "Je craque tellement Daphné ! Qu’est-ce que je dois faire ? Qu’est-ce que je dois dire ?", confie l'héroine aux grosses lunettes.

Avant de se confesser, Vera a bien du rencontrer celle pour qui elle a le béguin. Dans un autre extrait, on assiste à la rencontre entre les deux jeunes femmes durant laquelle Vera est devenue toute rouge avec les lunettes embuées par l’émotion.

Une histoire qui dure depuis 1969

Cela fait un petit moment que le chien peureux "Scooby Doo" et ses amis ont commencé à résoudre des énigmes criminelles à bord de la très célèbre "Machine Mystère". Et déjà depuis quelques années maintenant, bon nombre de fans de la franchise estimaient que le personnage de Vera était lesbien. Les producteurs ne l'ont jamais réellement confirmé jusqu'à aujourd'hui. Même si de petits indices ont été semés de temps en temps au fil des générations.

Par exemple, en 2021, un des producteurs Tony Cervone avait posté une image de Vera sur Instagram avec un autre personnage féminin. Les deux posant avec un drapeau arc-en-ciel, le jour de la Marche des Fiertés.