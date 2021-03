Voici pourquoi Jean-Marie Périer ne veut plus entendre parler de son père biologique, Henri Salvador

Jean-Marie Périer ne veut plus entendre parler de son père biologique, Henri Salvador. Jordan De Luxe a tout de même essayé d'évoquer la relation compliquée entre le photographe et le chanteur. "Non mais bon, là je n'ai plus rien à dire là dessus (...) Je ne parle plus de ce mec parce qu'il s'est mal conduit avec mes gosses donc voilà, c'est terminé, on n'en parle plus", a révélé Jean-Marie Périer. Et d'ajouter : "C'était un type qui avait beaucoup de talent, un grand artiste, mais humainement..."

Le photographe des stars a rappelé qu'il avait appris sur le tard qu'Henri Salvador était son père biologique : "Le pire moment de ma vie, c'est à 16 ans, quand on m'a dit : 'ton père, ce n'est pas ton père.' Ça c'est certain, c'est le plus mauvais moment de ma vie parce que c'est à cause de ça que je n'ai pas fait de musique. J'ai décidé de ressembler à mon père (François Périer, Ndlr)", a-t-il raconté.

Élevé par François Périer, Jean-Marie n'a aucun regret : "Mon père, c'est François Périer, c'était un type extraordinaire et je m'en tiens là", résume-t-il.