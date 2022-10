Voici pourquoi la demande en mariage de George Clooney a sa femme Amal "a été un désastre"

Si les demandes en mariage stars inspirent souvent le glamour et les paillettes, il semblerait que cela ne soit pas toujours le cas. L'acteur George Clooney a sa demande en mariage à Amal comme un "désastre". Pourquoi ? L'avocate des droits de l'homme a initialement pensé que la bague en diamant de 7 carats appartenait à l'une des ex-copines de son petit-ami.

"C'était un désastre, j'avais tout prévu, j'avais tout planifié", a déclaré l'acteur à Drew Barrymore dans l'épisode de vendredi de "The Drew Barrymore Show". "J'avais mis la bague dans un petit tiroir derrière elle, j'avais préparé le dîner. Nous ne sortions ensemble que depuis environ six mois".

Dans la tête de l'acteur de "Oceans Eleven" tout était planifié : il allait attraper quelque chose dans le tiroir - où se trouvait la bague - pendant que la chanson "Why Shouldn't I" de sa tante, Rosemary Clooney, jouait. Mais malheureusement, les choses ont rapidement pris une mauvaise tournure. Lorsque l'avocate a découvert la bague, elle a immédiatement pensé qu'elle appartenait à l'une des ex-copines de Clooney.

"Elle a sorti ce truc, ce petit tiroir, et il y avait une bague en diamant à l'intérieur", poursuit l'acteur oscarisé, ajoutant qu'Amal s'est moquée de l'emplacement. "Elle a regardé l'endroit et dit : 'Euh, il y a une bague là-dedans'. Comme si une femme avait laissé trainé une bague là depuis des années. Et moi, pendant ce temps-là, j'étais à genoux...", a-t-il plaisanté en levant les yeux au ciel.

Après 20 minutes où l'avocat a répété "Oh mon Dieu, Oh mon Dieu", elle a finalement dit "oui".

George et Amal se sont unis cinq mois seulement après la proposition chaotique, devant leurs amis les plus proches et leur famille, lors d'une cérémonie somptueuse en Italie. Le couple, qui a récemment fêté ses huit ans de mariage avec style, a donné naissance à des jumeaux de 5 ans, Ella et Alexander