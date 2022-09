Voici tous les tendres surnoms que la famille royale donnait à la reine Elizabeth II

La reine Elizabeth était aimée par sa famille, c'est certain. Il suffit de voir le nombre de surnoms tendres qu'elle a reçu des siens.



Lilibet



Ce surnom lui vient de l'époque où, beaucoup plus jeune, elle avait du mal à prononcer Elizabeth. Lilibet est resté et a même été utilisé par son défunt mari, le prince Philip.



Chou



Mais le duc d'Édimbourg ne s'est pas limité à ce surnom là. Il avait une poignée d'autres petits noms qu'il utilisait pour qualifier son épouse, dont celui, quelque peu ridicule, de "chou". Bien que l'origine de ce surnom ne soit pas claire, certains ont suggéré qu'il provenait de la phrase d'affection française "mon petit chou". Au Sunday Times, l'expert en royauté Robert Lacey a déclaré : "Oui, j'ai entendu dire que c'est ainsi qu'il se réfère parfois à elle."



Gary



Un autre surnom atypique pour la reine a été inventé par le prince William et le prince Harry dans leurs jeunes années : "Gary". Le Daily Mail rapporte que ce nom provient d'une époque où le jeune William jouait au palais de Buckingham. Lorsqu'il est tombé, au lieu d'appeler sa "Grand-mère" pour qu'elle vienne l'aider, il a accidentellement dit "Gary". À ce sujet, le chroniqueur royal Richard Kay a expliqué : "Un invité qui est allé aider le prince a demandé qui était Gary, supposant qu'il devait s'agir d'un membre de la famille royale. "'Je suis Gary', a répondu la Reine. Il n'a pas encore appris à dire 'Granny'".



Gan-Gan



Le fils de William, le prince George, lui aussi regorge de créativité. Il appelait la reine "Gan-Gan". C'est ce qu'a révélé la princesse de Galles. Dans une interview de 2016, Kate Middleton a déclaré : "George n'a que deux ans et demi et il l'appelle Gan-Gan."