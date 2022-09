Vous pourrez bientôt découvrir la chambre d'ado de Johnny Hallyday entièrement reconstituée: "C'est beaucoup d'émotion", souffle Laeticia

C'est la première fois que Laeticia est de retour en Belgique depuis la mort de Johnny. Elle est de passage à Bruxelles pour préparer l'exposition consacrée au rockeur et qui s'ouvrira au mois de décembre à Brussel's Expo. Des objets personnels de Johnny sont prêtés par Laetitia, comme nous vous le dévoilons en primeur dans ce reportage.

Dans des ateliers de Forest, la chambre d'adolescent de Johnny Hallyday a été entièrement reconstituée. Venue tout droit de Los Angeles, Laeticia découvre l'avancée des travaux. Elle voit désormais le projet qu'elle porte depuis deux ans prendre vie. "Être là aujourd'hui dans l'atelier de création de toute la scénographie, revenir en Belgique après quelques années, c'est beaucoup d'émotion. Et c'est la fierté d'être arrivée au bout du chemin", souffle-t-elle.

L'ouverture est prévue dans trois mois. Un marathon pour les équipes belges qui fabriquent l'écrin qui accueillera les costumes, guitares et autres objets qui ont appartenu à l'idole. Le bureau de la star, où il aimait passer du temps à Marnes-la-Coquette, sera même intégralement recréé. Mais qu'est-ce que Johnny aurait pensé de ce projet gigantesque ?

C'est un voyage dans sa vie

"On en a jamais parlé. On a jamais imaginé qu'un jour, une exposition comme celle-ci existerait. Je pense qu'il en serait très fier et que c'est à la hauteur de l'être qui était. De l'artiste mais aussi de l'homme. C'est un voyage dans sa vie artistique mais aussi dans sa vie plus intime", confie Laeticia.

Ses passions, son quotidien et son parcours hors norme s'incarneront en musique, en lumières au palais 2 de Brussels Expo dès le 20 décembre. Laeticia Hallyday s’est fait un devoir de continuer à faire vivre la légende de Johnny.