Vous souvenez-vous de Natalie Cardone? La chanteuse de retour 24 ans après son tube "Hasta Siempre"

Personne n'est passé à côté de ce tube il y a 24 ans : en 1997, Nathalie Cardone chantait "Hasta Siempre", une reprise den la chanson de Carlos Puebra en hommage à Che Guevara.

Le succès avait été énorme avec 500.000 ventes. Deux ans plus tard, elle connaissait un autre succès avec le titre "Mon ange".

On avait plus beaucoup entendu parler d'elle jusqu'à la dernière saison de The Voice où son fils, Jim, fruit de sa relation avec Axel Bauer, s'est hissé jusqu'en finale.

Et c'est justement avec son fils qu'elle tente de revenir sur le devant de la scène puisque Nathalie Cardone sort un nouveau titre, intitulé "Companeros". Une première collaboration avec Jim Bauer pour un titre qui reprend les mêmes codes qu'à ses débuts : des paroles en espagnol, des influences latino-américaines et un refrain qui reste bien en tête.

Le succès sera-t-il au rendez-vous ? À vous de juger.