Wafa révèle la raison de sa brouille avec Jesta: "On ne s’est jamais reparlées"

Jesta et Wafa sont copines depuis leurs participations respectives à Koh Lanta. Elles se sont souvent affichées ensemble sur les réseaux sociaux, et ce jusqu’à l’enterrement de vie de jeune fille de Wafa. Depuis, silence radio. Wafa a enfin expliqué la raison de cette distance.

Wafa et Jesta sont deux anciennes candidates de Koh Lanta. Elle se sont fortement rapprochées après leurs participations respectives au point de partager beaucoup de moments ensemble sur leurs réseaux sociaux. Mais depuis l’enterrement de vie de jeune fille de Wafa, on ne les a plus vues ensemble.

Lors d’une interview avec Sam Zirah diffusée sur Youtube, Wafa a dévoilé la raison. Selon elle, c’est à cause d’un événement survenu lors de cet enterrement de vie de jeune fille. "A mon enterrement de vie de jeune fille, ça ne s'est pas très bien passé entre Rania et Jesta. Elle ne se connaissaient pas mais elles ne s'entendaient pas. (...) Je me suis dit que je savais faire la part des choses et que ça ne changerait rien. Je ne voulais que ni l'une ni l'autre ne me parle de l'autre. Il y a eu ces petites tensions là-bas et en rentrant je lui ai dit qu'il n'y avait pas de malaise, qu'elles étaient toutes les deux mes copines. En rentrant, c'est vrai que j'ai senti un peu de distance, mais on ne s'est jamais reparlées."

Selon Wafa, son ancienne amie n’a pas supporté qu’elle ne choisisse pas de camp : "Elle pense que j'aurais dû faire certaines choses, mais moi si elles se prennent la tête ce n'est pas... Elle m'a déjà dit que j'aurais pu prendre sa défense, mais je ne voulais pas me mêler de cette querelle. Elles ne sont pas de la même ville donc on ne se serait jamais revues tous les trois ensembles."