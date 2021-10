Wanda Nara, la femme du joueur du PSG Icardi, l'accuse de l'avoir trompée: nouveau REBONDISSEMENT dans l’affaire

Nous vous en parlions le 17 octobre… Wanda Nara a accusé son mari Mauro Icardi de la tromper dans un message explosif publié sur les réseaux sociaux. La femme de 33 ans, qui est également l'agent d'Icardi, a parlé de l'attaquant du PSG dans un message qui fait allusion à l'infidélité, puis l'a unfollowé sur Instagram.

La saga de la relation entre Mauro Icardi et Wanda Nara a pris une tournure inattendue après que l'attaquant du Paris Saint-Germain a rompu son silence sur les médias sociaux.

Icardi a été autorisé à manquer l'entraînement du PSG dimanche pour des raisons "familiales", au milieu des rumeurs de séparation avec sa femme. L’ancien capitaine et attaquant de l'Inter Milan a semblé vouloir faire taire les rumeurs de séparations.

Icardi a partagé une photo de lui se blottissant contre sa femme dans sa story Instagram et a téléchargé un deuxième cliché du couple sur son profil.

La star du PSG a souhaité une bonne fête des mères à Wanda, qui était célébrée dimanche en Argentine.

Cependant, on ne sait pas si Icardi et Wanda se sont réconciliés, d'autant plus que les images de l'international argentin ne sont pas des photos récentes.

Wanda est restée active sur les réseaux sociaux dimanche, mais elle n'a rien partagé sur Icardi.

Ce dernier a été accusé par sa femme d'avoir une liaison avec le mannequin argentin China Suarez.

Par le passé, l’attaquant a été impliqué dans un triangle amoureux avec Wanda et son mari de l’époque Maxi Lopez, qui était le coéquipier d'Icardi à la Sampdoria.

Wanda et Maxi ont divorcé en 2013. Elle a eu trois fils - Valentino Gaston, Constantino et Benedicto - pendant sa relation avec Lopez. Wanda, qui a vigoureusement nié les allégations selon lesquelles elle aurait trompé l'ex-Sampdoria, a épousé Icardi en 2014 et a eu deux filles (Francesca et Isabella) avec lui. Lopez a depuis affirmé qu'il avait "tourné la page" sur sa saga relationnelle avec Wanda et Icardi, affirmant qu'il avait pardonné.