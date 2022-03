Will Smith a refusé de quitter la cérémonie des Oscars, selon l'Académie

L'acteur Will Smith a rejeté une demande de quitter de lui-même la cérémonie des Oscars dimanche après avoir giflé l'humoriste Chris Rock, a annoncé mercredi l'Académie dans un communiqué.



"Si nous souhaitons préciser qu'il a été demandé à M. Smith de quitter la cérémonie et qu'il a refusé, nous reconnaissons également que nous aurions pu gérer la situation différemment", a écrit l'Académie des arts et sciences du cinéma, qui remet les Oscars.

Son conseil d'administration a, mercredi, "ouvert la procédure disciplinaire à l'encontre de Will Smith en raison de violations du règlement de l'Académie, ce qui inclut les contacts physiques inappropriés, les conduites abusives ou dangereuses et la compromission de l'intégrité de l'Académie", selon le communiqué. Une éventuelle "action disciplinaire" à son encontre sera discutée lors d'une réunion prévue le 18 avril, ajoute-t-elle. Elle pourrait inclure la suspension ou l'exclusion de Will Smith de l'Académie, qui compte des milliers de membres. L'institution reine du cinéma américain donne à l'acteur 15 jours avant que l'Académie ne tranche, lui offrant ainsi "l'opportunité d'être entendu au moyen d'une réponse écrite", poursuit le texte.

C'est une plaisanterie de Chris Rock sur le crâne rasé de Jada Pinkett Smith, atteinte d'alopécie -- une maladie provoquant une importante chute de cheveux, dont elle a révélé souffrir voici quelques années -- qui avait déclenché l'esclandre. Will Smith était soudainement monté sur scène et avait giflé Chris Rock sous l'oeil médusé des célébrités et des téléspectateurs. Will Smith, récompensé peu après l'incident par l'Oscar du meilleur acteur pour son rôle dans "La Méthode Williams", a depuis lors présenté des excuses publiques à Chris Rock et à l'Académie. Plus tôt mercredi, les deux dirigeants de l'Académie avaient assuré qu'elle prendrait les "mesures appropriées" vis-à-vis de cet épisode qui les a "scandalisés".

Dans une lettre adressée aux milliers de membres de l'Académie, les dirigeants se sont dit "scandalisés" par l'incident. "La retransmission de la 94e cérémonie des Oscars, dimanche, devait être une célébration des nombreuses personnes de notre communauté qui ont accompli un travail incroyable au cours de l'année écoulée", indique la lettre, signée par le président de l'Académie, David Rubin, et la directrice générale Dawn Hudson. "Nous sommes bouleversés et scandalisés que ces moments aient été éclipsés par le comportement inacceptable et nuisible d'un candidat sur scène", poursuivent-ils. Will Smith s'est, de son côté, excusé sur Instagram, demandant pardon à Chris Rock et aux organisateurs: "Ce que j'ai fait était déplacé et j'ai eu tort. Mon comportement la nuit dernière aux Oscars était inacceptable et inexcusable."