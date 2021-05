Will Smith exhibe ses kilos en plus: "Je suis dans la pire forme de ma vie"

Will Smith a-t-il manqué d’activité pendant le confinement ? L’acteur affiche en tout cas un physique moins athlétique que ce à quoi il avait habitué ses fans. "Je vais être franc avec vous tous – je suis dans la pire forme de ma vie", écrit-il en description d’une photo de lui en caleçon dans un jardin. Sensation assurée auprès de ses 53 millions d’abonnés. "J’adore. Ça c’est de la confiance", s’enthousiasme l’un. "Il est temps de se remettre à l’exercice", estime un autre.

Deux jours plus tard, la star de 52 ans s’est une nouvelle fois montrée en tenue légère. Et de raconter en légende du cliché : "C'est le corps qui m'a porté pendant toute une pandémie et d'innombrables jours à grignoter dans le garde-manger". Si Will Smith assume ses kilos en plus, il a tout de même l’intention de retrouver un régime plus strict : "J'aime ce corps, mais je veux me sentir mieux. Plus de muffins à minuit ! Je vais me mettre dans la MEILLEURE FORME DE MA VIE !!!!!"