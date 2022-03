Will Smith gifle Chris Rock pendant les Oscars: comment les stars présentes à la cérémonie ont réagi?

La vidéo a fait le tour d'internet et du monde en quelques heures. Sur la scène des Oscars 2022, l'humoriste Chris Rock charrie la femme de Will Smith, Jada, et se moque du crâne qu'elle vient de raser à cause d'une maladie rare dont elle est atteinte. La blague ne fait franchement pas rire l'interprète l'acteur américain qui se lève de son siège et vient gifler Chris Rock devant toute l'assemblée... "Retire le nom de ma femme de ta putain de bouche", crie ensuite Will Smith à son rival.







Cette scène a secoué la salle et on a pu y observer de nombreuses réactions. Assise derrière les Smith, on a d'abord vu l'actrice Lupita Nyong'o sous le choc: le visage interloqué et souriant en même temps.

Bien plus expressive, la réaction de Nicole Kidman. Enrobée d'une magnifique robe grise, on voit l'actrice australienne stupéfaite, en train de crier. Une image qui devrait rester dans les annales...

Sur scène, c'est Amy Schumer qui co-présentait la cérémonie qui a, elle, tenté une blague pour détendre l'atmosphère. "

Actrice vue dans la série Les Frères Scott, Sophie Bush a tenté de tempérer: "La violence c'est pas bien. Les coups ne sont jamais la réponse mais c'est la deuxième fois que Chris se moque de Jada sur la scène des Oscars ce soir et qu'il tourne en dérision son alopécie. Se moquer de quelqu'un atteint d'une maladie auto-immune c'est mal. Ils doivent tous les deux respirer un grand coup."

Le réalisateur Judd Apatow s'est montré moins compréhensif envers le comportement de Will Smith. Il l'a commenté et taclé en direct. "Je suis heureux que Chris Rock aille bien. Will n'a manifestement rien appris sur le tournage d'Ali. Ses coups de poing sont manifestement aussi inoffensifs que son rap."



Will Smith a reçu ce dimanche pour la première fois l'Oscar du meilleur rôle pour le film La Méthode Williams. Il est alors remonté sur scène après l'épisode de la gifle et s'est excusé auprès de son équipe et des organisateurs des Oscars. "L'amour vous fait faire des choses démentes. Ma vocation c'est d'aimer les gens et de les protéger et d'être une ancre pour les miens, a-t-il expliqué en pleurant. Dans ce métier, certains vous manqueront de respect et vous devez sourire, faire comme si c'était normal. (...) J'espère que les Oscars me réinviteront."









Sur son compte Instagram, Will Smith semble s'être apaisé et a posté une vidéo de lui et son épouse avant la cérémonie, légendée "Me and Jada tout bien habillé avant de semer le chaos". Presque deux millions de personnes l'ont déjà "likée".