Will Smith révèle à sa famille qu'il a voulu mettre fin à ses jours: "J'ai envisagé le suicide" (vidéo)

L'acteur Will Smith a récemment admis qu'il avait envisagé de se suicider pendant l'enregistrement d'une série YouTube sur la forme physique et la perte de poids.

"Cela a commencé comme un voyage pour atteindre la meilleure forme physique de ma vie", a déclaré l'acteur de 53 ans dans la bande-annonce de "La meilleure forme physique de ma vie", dans laquelle il se propose de perdre 10 kilos en 20 semaines.

Dans la bande-annonce de la série, on peut voir l'acteur d'Aladdin en train d'écrire ses mémoires, de faire de l'exercice et de s'asseoir autour d'une table avec ses enfants Trey, 28 ans, Willow, 20 ans, et Jaden, 23 ans, selon le US Sun.

"Quand j'ai commencé cette série, je pensais que je me mettais dans la meilleure forme de ma vie physiquement, mais mentalement, j'étais ailleurs", a-t-il déclaré dans une voix off pour la série qui débute le 8 novembre. "J'ai fini par découvrir tout un tas de choses cachées sur moi-même. C'est la seule fois de ma vie où j'ai envisagé le suicide."

On ne sait pas exactement quand l'acteur a eu ces pensées suicidaires.