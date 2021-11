Will Smith révèle avoir développé une "réaction psychosomatique" à l’orgasme après avoir couché avec "tant de femmes"

Chacun se remet d’une déception amoureuse à sa façon. Pour les uns les sorties avec les amis, pour les autres le sport… En ce qui concerne Will Smith, ce fut une abondance de relations sexuelles effrénées. C’est ce que raconte la star dans son autobiographie « Will ».



Trompé par sa petite amie d’alors, Melanie, l’acteur s’est perdu dans une débauche d’aventures sexuelles sans lendemain. "Comme il n’y a pas de médicament contre le chagrin d’amour, j’ai eu recours aux remèdes homéopathiques du shopping et des rapports sexuels multiples (...) Jusqu’à ce moment de ma vie, je n’avais couché qu’avec une autre femme que Melanie, mais en quelques mois j’ai totalement déraillé", a-t-il expliqué.

Cette fuite à l’horizontale n’était visiblement pas en accord avec sa quête intérieure : "J’ai eu des relations sexuelles avec tant de femmes, mais la sensation était si désagréable au plus profond de mon âme que j’ai développé une réaction de stress lorsque j’avais un orgasme. Parfois, je vomissais même. Avec chaque femme, j’espérais que ce soit ‘la bonne’ et qu’elle m’enlèverait toute cette douleur. Mais à chaque fois, j’étais encore plus malheureux. Et le regard de ces femmes quand elles me voyaient dans un tel état n’a fait qu’empirer mon calvaire".



Depuis 1997, Will Smith a trouvé la solution à ces problèmes en la personne de Jada Pinkett-Smith. Une histoire d’amour d’une impressionnante longévité, mais marquée par quelques incartades…