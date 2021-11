Will Smith révèle avoir voulu tuer son père: "Un moment d’obscurité m’a envahi"

Le 9 novembre prochain, le chanteur et acteur américain sortira ses mémoires dans lesquels il dévoile des secrets de famille douloureux et des incidents traumatisant lorsqu’il était enfant. Will Smith y révèle notamment avoir voulu tuer son père violent et alcoolique pour "venger" sa mère.

L’enfance de Will Smith n’a pas toujours été facile. Le chanteur et acteur américain révèle avoir vécu des choses traumatisantes. Ces secrets de famille et moments douloureux, Will Smith les dévoile dans ses mémoires qui sortiront le 9 novembre prochain. Le magazine américain People en a déjà partagé quelques extraits.

Dès le début de son livre, Will Smith, 53 ans, raconte la relation compliquée qu’il entretenait avec son défunt père, William Carroll Smith Sr. "Mon père était violent, mais il était aussi présent à chaque match, à chaque pièce de théâtre et chaque récital. Il était alcoolique, mais il était sobre à chaque première de chacun de mes films", a écrit la star américaine dans ses mémoires. "Il a écouté tous mes disques. Il a visité tous les studios. Le même perfectionnisme intense qui terrorisait sa famille mettait de la nourriture sur la table chaque soir de ma vie", a également partagé Will Smith.

Ce moment dans cette chambre, probablement plus que tout autre moment de ma vie, a défini qui je suis

L’acteur et chanteur américain raconte qu’il a un jour vu son père commettre un acte d’une extrême violence envers sa mère, acte qui l’a changé pour toujours… "Quand j'avais neuf ans, j'ai vu mon père frapper ma mère sur le côté de la tête si fort qu'elle s'est effondrée. Je l'ai vue cracher du sang. Ce moment dans cette chambre, probablement plus que tout autre moment de ma vie, a défini qui je suis", livre Will Smith.

Ce traumatisme a un impact sur toute sa vie mais aussi sur sa carrière. La star américaine explique que, depuis ce moment, tout ce qu’il a accompli ou réalisé cache "une série d’excuses à ma mère pour mon inaction ce jour-là, pour ne pas avoir tenu tête à mon père, pour avoir été un lâche."

La colère persistait et à refait surface

Les parents de Will Smith se sont séparés lorsqu’il était adolescent et ont finalement divorcé en 2000. Mais malgré que l’acteur soit resté proche de son père, il écrit que la colère face à cet incident persistait et a refait surface des années plus tard, lorsqu’il s’occupait de lui atteint d’un cancer. "Une nuit, alors que je le conduisais de sa chambre vers la salle de bain, un moment d’obscurité m’a envahi. Le chemin entre les deux pièces passe par le haut des escaliers. Enfant, je m'étais toujours dit que je le ferais un jour : venger ma mère quand je serais assez grand, quand je serais assez fort, quand je ne serais plus un lâche, je le tuerais."

C’est à ce moment-là que Will Smith raconte avoir envisagé de tuer son père : "Je me suis arrêté en haut des escaliers. Je pourrais le pousser vers le bas et m'en tirer facilement. Alors que des décennies de douleur, de colère et de ressentiment m’envahissaient puis s'éloignaient, j'ai secoué la tête et j'ai emmené papa dans la salle de bain." Son père est finalement décédé en 2016.