World of Warcraft: des milliers de joueurs en ligne rendent hommage à un des leurs dans une cathédrale virtuelle (photos)

Byron Bernstein, un joueur en ligne de premier plan et membre bien-aimé de la communauté des fans du jeu World of Warcraft, est décédé jeudi à l'âge de 31 ans. Byron Bernstein, connu sous le nom de "Reckful'', était considéré comme l'un des meilleurs joueurs de World of Warcraft à travers le monde et a amassé un énorme public sur Twitch avec plus de 936.000 abonnés.

L'ancienne petite amie de Bernstein, connue sous le nom de "Blue", a confirmé son décès avec un certain nombre de tweets déchirants. L'homme qui souffrait de dépression se serait suicidé.

Jeudi soir, des milliers de joueurs de World of Warcraft à travers le monde, se sont connectés et se sont réunis dans une cathédrale virtuelle pour rendre hommage à leur camarade de jeu.

Les fans en deuil pleuraient la mort de Bernstein et décrivaient l'impact positif qu'il avait eu sur eux.

"Byron avait un esprit brillant, j'ai adoré regarder les streams où il ferait des calculs aléatoires / étranges et montrerait son travail'', a déclaré l'un des joueurs. "C'était tellement intéressant et amusant."

"J'ai toujours souhaité le rencontrer en me promenant dans Austin. RIP Reckful", a écrit un autre utilisateur.

Les joueurs se sont agenouillés à l'intérieur de la cathédrale de "Hurlevent" pour montrer à quel point Bernstein signifiait pour la vaste communauté de World of Warcraft, rapporte le Daily Mail.

Bernstein a également remporté plusieurs tournois de jeux, dont le tournoi World of Warcraft de la Major League Gaming en 2010.

En 2011, Bernstein a sorti un film de jeu appelé "Reckful 3" qui a amassé un million de vues au cours de la première semaine.

L'homme de 31 ans n'avait jamais caché qu'il traversait parfois de longs moment de dépression.