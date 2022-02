Y aura-t-il d'autres saisons All Stars dans Koh Lanta après les tricheries? Denis Brogniart répond

Les tricheries de certains candidats dans la dernière saison de Koh Lanta ont fait grand bruit, suscitant bons nombres de réactions. Mais, après cet épisode pour le moins inédit, le présentateur phare de l'émission d'aventure pourra-t-il à nouveau présenter une saison constituée uniquement d'anciens visages connus? Denis Brogniart a de quoi rassurer les fans.

Vous le savez, la dernière saison de Koh Lanta diffusée à la télé a été pour le moins particulière, inédite et, on peut le dire, un peu chaotique... Une saison des légendes qui s'est soldée par une finale pas comme les autres. En raison de la tricherie de certains candidats emblématiques de l'émission d'aventure, la production avait en effet décidé de ne pas désigner de gagnant et de reverser le chèque de 100.000 euros à la fondation Bertrand-Kamal.

Denis Brogniart avait découvert, lors du tournage, que des aventuriers s'étaient laissés tenter par de la nature offerte par des locaux de l'île. D'autres auraient même carrément participé à des repas clandestins. Des comportements qui ont fait grand bruit, suscitant de nombreuses réactions de la part des fans de l'émission.

Mais, après cet épisode chaotique, le présentateur phare de Koh Lanta se voit-il encore aux commandes d'une prochaine saison composée exclusivement de visages emblématiques? Il semble que oui. Denis Brogniart s'est confié au Buzz TV du Figaro. "Il est hors de question d'imaginer une fin définitive des saisons All Stars", a-t-il déclaré avant de poursuivre. "En revanche, on a envie de sans neuf. Mais il faut que des aventuriers se distinguent, et avoir un berceau important de candidats."

Pour s'assurer que d'autres comportements s'apparentant à de la triche ne surviendront plus sur le campement, la sécurité et la surveillance des candidats ont été renforcées. "Le gardien, au départ, était là surtout pour assurer la sécurité des aventuriers. Effectivement, maintenant, on renforce", a-t-il confié à Buzz Tv de Figaro.

"Évidemment, nous avons été échaudés par ce qu’il s’est passé. On fait tout pour que ceci ne se reproduise plus jamais. Mais je pense qu’il faut aussi relativiser. On peut être déçu ponctuellement par certaines attitudes. Mais globalement, les aventuriers, et même ceux qui ont triché, ont permis aux téléspectateurs de vivre de telles aventures… Qui n’a pas eu dans sa vie un moment d’égarement ? C’est tellement dur Koh-Lanta. Je ne les excuse pas, et je ne les excuserai jamais. Mais on peut aussi mettre le doigt dans le pot de miel", a conclu le présentateur de Koh Lanta.

Pour rappel, une nouvelle saison de Koh Lanta baptisée "Le Totem maudit" débutera mardi prochain, le 22 février, sur TF1. Elle sera, cette fois, composée de candidats inconnus. "Je peux d’ores et déjà dire, c’est qu’il n’y a pas de triche sur cette saison", a assuré Denis Brogniart. Les fans s'en réjouissent!