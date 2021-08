Yannick Noah s'éclate à Hawaï avec ses petits-enfants: les photos font CRAQUER ses fans

L’ancien tennisman Yannick Noah est en vacances avec sa famille à Hawaï. Il profite des moments qu’il passe avec ses petits-enfants. Le chanteur a partagé quelques clichés de cette parenthèse au bout du monde avec ses abonnés sur Instagram.



Le père de Joakim, Yelena, Eleejah, Jenaye et Joalukas a publié une photo de sa petite-fille Leia Irie, 4 ans. La fille de Joakim Noah et du top brésilien Isabelle Cutrim est très proche de son grand-père. L’aîné des enfants de l’ex-sportif a également eu un enfant avec une autre femme dont on ignore l’identité. Joakim est actuellement en couple avec Lais Ribeiro, un ex-Ange de Victoria’s Secret.



© Instagram



© Instagram Joakim Noah



Yelena, la fille de Yannick Noah, est maman d'un petit Nohea Zulu, qui passe lui aussi beaucoup de temps avec son papy qui se décrit comme un "happy grand papa".