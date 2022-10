Zorro bientôt de retour dans une série française: découvrez qui va incarner le cavalier masqué

Mythique serait peu dire pour qualifier ce personnage. Héros de la littérature, mystérieux cavalier dans une série des années 1950, sex-symbol au cinéma sous le visage d’Antonio Banderas, Zorro est de retour prochainement… Et cela se passera en France ! France Télévisions a en effet annoncé le tournage en 2023 d’une "série familiale d’aventures" via un communiqué de presse.





Mais qui portera le masque et la moustache de Don Diego de la Vega ? Jean Dujardin, messieurs, dames! Et oui, celui qui s’est imposé ces dernières années comme un acteur phare de l’hexagone (et pas que) va revêtir la cape noire de Zorro et se réapproprier le mythe. On ignore pour l’instant qui incarnera Bernardo, son serviteur muet et le Sergent Garcia, son ennemi, mais ces premières informations devraient en séduire plus d’un…