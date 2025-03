D'un portrait en pelures de bananes à un... éléphant: les monarques reçoivent beaucoup de cadeaux, souvent farfelus

"Un portrait de peaux de bananes séchées"

En 70 ans de règne, la Reine Elizabeth II a reçu plus de 2.000 cadeaux. En 2017, la souveraine avait d'ailleurs décidé de les sortir de ses armoires lors d’une exposition à Buckingham Palace.

Photos, vases et objets de tout type... Elizabeth recevait régulièrement des cadeaux très originaux : "Par exemple en Australie, Elizabeth s’est vu offrir une fausse main gantée pour lui permettre de faire signe sans bouger sa propre main". "Le Président du Rwanda avait offert un portrait de la reine fait d’un patchwork de peaux de bananes séchées. (…) Il y a également des chefs d’État qui offrent des animaux", détaille Nicolas Fontaine. Et quand elle reçevait des cadeaux tels que des crocodiles, des kangourous ou des éléphants, la Reine avait pour habitude de les confier au zoo de Londres.

Il faut que le cadeau soit le plus ridicule possible

De manière générale, pour un présent réussi, une seule règle : le second degré. "La famille royale d’Angleterre est une famille qui a beaucoup d’humour, ils n’aiment pas se prendre au sérieux. On les prend tellement au sérieux toute l’année que quand ils s’échangent des cadeaux à l’occasion de Noël ou d’anniversaires, il faut que le cadeau soit le plus ridicule et le plus drôle possible", conclu Thomas de Bergeyck.

