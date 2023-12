Le roi de Suède remet les prix Nobel 2023: découvrez les lauréats

Sur Instagram, le palais royal a partagé quelques clichés de la cérémonie: "Aujourd'hui, Sa Majesté le Roi a décerné les prix Nobel 2023 à ceux qui ont "fait le plus grand bien à l'humanité" dans les domaines de la physique, de la chimie, de la physiologie ou de la médecine, et de la littérature. Le roi a également remis le prix de la Banque de Suède en sciences économiques en l'honneur d'Alfred Nobel au cours de la cérémonie d'aujourd'hui".

Ce dimanche 10 décembre avait lieu la remise des prix Nobel 2023, organisée à la Maison des concerts de Stockholm. Pour l'occasion, le roi Carl XVI Gustaf de Suède était à nouveau invité pour remettre les prix Nobel aux lauréats. Le roi était accompagné de son épouse, la reine Silvia, et de ses enfants et beaux enfants. La princesse Madeleine quant à elle n'était pas présente.

Le roi Carl XVI Gustaf a remis plusieurs durant la cérémonie. Il a récompensé pour leur contribution à l'humanité Moungi Bawendi, Louis E. Brus, et d'Alexei Iekimov, pour le prix Nobel de la chimie, Pierre Agostini, Anne L’Huillier et Ferenc Krausz, ont reçu avec le prix Nobel de physique. Katalin Kariko et Drew Weissman ont remporté le Nobel pour la médecine. Le prix de l'économie est revenu à Claudia Goldin et pour finir, l’auteur norvégien, Jon Fosse, a été récompensé avec le prix Nobel de littérature.

Après la cérémonie, le souverain et ses proches se sont rendus à un banquet organisé par la Fondation Nobel à l’hôtel de ville de Stockholm.